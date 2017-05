Alexis Sánchez: Fue algo muy lindo cuando jugué en Colo Colo

El delantero nacional Alexis Sánchez repasó su carrera junto al sitio oficial de su actual club, Arsenal FC, recordando su paso por Colo Colo, lo que catalogó como una bella experiencia. Además, dijo que aún se siente como "un niño" cuando juega fútbol.

"Fue algo muy lindo cuando jugué en Colo Colo, ganamos campeonatos, jugamos la final de la Sudamericana", declaró el chileno al mirar una imagen en la que festeja luego de concretar un hat-trick con la camiseta del "Cacique".

Inmediatamente después, Alexis repasó su camino en River Plate: "Tenía 17 ó 18 años, era un niño que solo quería jugar fútbol, era un fútbol más fuerte y me sirvió para seguir creciendo. Fue difícil dejar Chile, porque tenía toda mi familia irse a otro país es complicado".

Sobre Udinese, Sánchez dijo que aún lo siente como su casa y en relación a FC Barcelona, donde se sintió en "una escuela, me enseñó muchas cosas". Acerca de la selección chilena, el artillero de los "gunners" dijo que utilizar su camiseta "es un orgullo (...) trato de hacer lo mejor posible y dar una alegría al pueblo chileno".

De igual manera el ex Cobreloa dedicó palabras al penal que desperdició en el Mundial de Brasil 2014 ante los anfitriones, en la definición por los octavos de final, y contó que "en ese momento pensé muchas cosas, pensé que Neymar y Dani Alves juegan conmigo y en el entrenamiento siempre le pegaba donde mismo, pero en el Mundial tenía que pensar solo una cosa".

"Al final pensé muchas cosas y le pegué mal. Me pone orgulloso porque siendo chileno y compitiendo con las grandes figuras de Brasil, pentacampeón, jugadores impresionantes, Chile los hizo verse mal en su propia casa", remató.

Los triunfos en Copa América

Alexis Sánchez conmemoró el título de chile en la Copa América 2015, que se decidió con un penal ejecutado por él mismo, con una sutil definición: "En ese momento uno tenía tanta ansiedad, calma... tenía de todo", relató.

"No sentía a la gente, a los que estaban al frente mío, fue algo muy de adentro. Dije 'le voy a pegar fuerte' y al final cuando doy el tercer paso, decidí picarla y cuando vi que la pelota estaba adentro, se me nubló todo. Miré a mis compañeros que venían corriendo atrás y es un momento que nuncas te vas a olvidar, porque le das una alegría a tu país y a tu familia".

Alexis festejando la Copa América. (Foto: Archivo)

Sobre la Copa América Centenario, declaró que defender el título en Estadios Unidos "fue algo muy lindo, es algo que nadie se lo esperaba, Argentina venía ganando todos los partidos, venía con más ganas de ganar, sacarse la espina que tenía con nosotros y salir campeón otra vez es un sueño para mí, mis compañeros y para Chile en general".

"Es un sueño, salí el mejor jugador del campeonato, donde hubo grandes figuras, me pone contento por el equipo, por la entrega que dejó", finalizó.

La llegada a Arsenal

Por otro lado Alexis Sánchez dejó en claro que aún tiene hambre de conseguir títulos con el equipo londinense, donde llegó con la idea de ganar todo lo que pudiera.

"Cuando decidí llegar a Arsenal dije 'quiero ganar muchas cosas', la Premier, la Champions, la FA Cup... y hasta el día de hoy tengo la misma ansiedad. Es un club grande y también a la afición, que van al estadio, están apoyándonos. Me gustaría dar una alegría, triunfo y que sean felices", comentó.

Alexis en Arsenal. (Foto: Archivo)

Para terminar, Sánchez apuntó a que "todo niño quiere ser jugador de fútbol y cuando tengo el balón soy alegre, se me olvidan los problemas, cuando toco el balón difruto el fútbol. Amo el fútbol, soy un niño, me divierto, es como que se me olvida todo, es una alegría. Cuando toco el balón, es como que estuviera soñando y espero seguir soñando".

Repasa los recuerdos de Alexis: