Alexis Sánchez: Mantén tu sonrisa siempre, aunque tu corazón llore

El delantero Alexis Sánchez publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual explicó el motivo de su sonrisa, señalando que la vida le enseñó que "siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas".

"¿Sabes por qué en mi cara siempre hay una sonrisa?", comenzó el atacante de Arsenal, que se alista para enfrentar a Chelsea por la final de la FA Cup.

"Porque la vida me enseñó que siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas y recordar que 'TODO PASA POR ALGO', y por más que sientas que la vida te golpea una y otra vez... Lucha por seguir, por mirar al futuro...", prosiguió.

"Siempre ten presente que la vida no va a ser justa, por eso cada vez que la vida te haga pasar un mal momento, tú demuéstrale que eres lo suficientemente fuerte para seguir adelante y recuerda... mantén tu sonrisa siempre, aunque tu corazón llore", terminó el nacional.

Arsenal y Alexis enfrentarán el sábado al equipo campeón de la Premier League con el título de la tradicional FA Cup en juego, desde las 12:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio Wembley.

