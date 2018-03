José Mourinho: Estamos aprendiendo cómo sacar lo mejor de Alexis

El técnico portugués de Manchester United, José Mourinho, se refirió a cómo ha sido el proceso de adaptación del delantero chileno Alexis Sánchez en los "Diablos Rojos".

El DT dijo que el tocopillano "está aprendiendo cómo jugar con nosotros y nosotros cómo sacar lo mejor de él", agregando además que el goleador de la "Roja" "llegó en el peor momento de la temporada, que es el mercado de enero. Por eso no me gusta mucho. Creo que fichar a Alexis era una oportunidad que no podíamos dejar pasar y lo logramos, pero no creemos mucho en el mercado de enero. De seguro la próxima temporada será mejor para él".

Sobre el desempeño del seleccionado nacional, Mourinho dijo que "él no tiene miedo de tomar responsabilidades, ni de tratar de hacer que las cosas ocurran. Se echa hacia atrás, intenta cosas, trata de llegar construyendo al área. Cuando se equivoca, trata de compensar inmediatamente".

Al ser consultado por si Alexis estaba decepcionado de su comienzo en Manchester United, el portugués dijo que "él está feliz que el equipo esté obteniendo resultados. Últimamente no se ha puesto contento cuando perdemos partidos con él en cancha, pero él es un tipo con mucha madurez, con una gran actitud y nosotros no podríamos estar más felices".