Leyendas de Manchester United destrozaron a Alexis: Fue una sombra de lo que era

Alexis Sánchez tuvo una pésima jornada en la eliminación de Manchester United ante Sevilla por la Champions League, y dos leyendas de los "diablos rojos", Rio Ferdinand y Paul Scholes, no tuvieron piedad con el chileno tras el partido.

Ambos ex jugadores, comentaristas del canal BT Sports, remarcaron que Alexis "aún tiene que demostrar su valía" y José Mourinho tiene que percartarse que la otrora estrella de Arsenal "no es tan bueno" para el equipo.

Ferdinand, antiguo capitán del equipo, sostuvo que la actitud de los jugadores era "desalentadora" y que "parecía que no querían ganar el juego".

Sin embargo, las palabras mas duras fueron para Sánchez, diciendo que "parece una sombra de lo que era, un auténtico extraño".

Además, remarcó "cuando vas a un equipo a jugar, tu no pierdes todo tu talento. De alguna manera siento pena por él, pero no se trata solamente de él. La oncena completa fue impactante", argumentó el ex defensa.

Scholes, por su parte, explicó que Mourinho perjudicó tanto a Alexis como al equipo al ubicarlo como puntero izquierdo, posición donde brilló Marcus Rashford en el pasado duelo contra Liverpool, y reclamó la falta de "coraje" por parte del portugués al no sacar a Alexis de la cancha.

Cabe destacar que, además, la estadística dejó en claro el bajo rendimiento de Alexis, pues perdió 42 balones ante Sevilla, la mayor cantidad de pérdidas que ha registrado un jugador en lo que va de la temporada en la Champions League.

FACT: Alexis Sanchez lost the ball 42 times vs Sevilla. 😳



The most for an individual player in the @ChampionsLeague this season.🤦‍♂️ pic.twitter.com/6mWMC4eRSA