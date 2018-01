Medio inglés afirmó que Manchester United inició contactos para fichar a Alexis Sánchez

El medio inglés Sky Sports afirmó que Manchester United se metió en la lucha por contratar al chileno Alexis Sánchez, pretendido por el otro equipo de la ciudad inglesa, Manchester City.

De acuerdo al periodista Gianluca Di Marzio, el equipo que dirige José Mourinho inició contactos con Arsenal para fichar al ariete durante las últimas horas.

Además, el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa en tierras británicas, Maks Cárdenas, corroboró esta información y sumó otro intersado al postular que "Manchester United y Liverpool contactan a Arsenal por Alexis".

De todas formas, según el periodista, la decisión la tomará el propio jugador, quien quiere jugar bajo las órdenes de Josep Guardiola, su ex DT en FC Barcelona.

