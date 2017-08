Supuesto mensaje de Neymar y Dani Alves a Alexis hace ruido en Europa

La prensa española recoge este martes un mensaje que Neymar y Dani Alves, recientes fichajes de PSG, le habrían enviado al delantero chileno Alexis Sánchez para que se decida partir al cuadro francés.

"¡Vente al PSG!", sería el recado que los jugadores brasileños le habrían mandado al tocopillano, quien aún no define su futuro en Arsenal, cuadro donde aún tiene un año de contrato.

El supuesto contacto de los ex futbolistas de FC Barcelona, club donde coincidieron con Alexis, fue rápidamente replicado en los medios españoles Marca y Sport, y este martes se viralizó por los medios ingleses.

Es el caso de Mirror, que asegura que PSG se mantiene en la pugna por contar con el seleccionado nacional, haciendo hincapié en el contacto que los tres jugadores mantienen desde que estuvieron juntos en el conjunto azulgrana.

