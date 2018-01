ANFP avanza para lograr un acuerdo para jugar la Supercopa en el Estadio Nacional

Este jueves hubo una reunión entre la productora del evento "Crush Power Music", Bizarro, la ANFP y la administración del Estadio Nacional para llegar a un acuerdo para la realización del festival musical y de la Supercopa de Chile en la misma jornada en el recinto emplazado en la comuna de Ñuñoa.

En la cita, las tres entidades avanzaron en un convenio para que ambos eventos se realicen sin mayores complicaciones, debido a que el festival se realizará en la pista atlética del recinto, mientras que el partido se jugará en el estadio.

Mauro Salinas, administrador del Nacional, comentó que la reunión fue "sumamente positiva con la gente de la ANFP y de Bizarro. Existe desde ambas entidades la voluntad para hacer ambos eventos durante el mismo día. Por parte del Estadio Nacional existe la experiencia y logística asociada para que ambos eventos puedan convivir el mismo día".

"Vamos a tener que hacer una coordinación con Carabineros, pero más que nada ellos tendrán una persona a cargo para este evento, como lo hacen habitualmente. Pero tanto de la productora como de la ANFP existe la voluntad y está la experiencia. Lo hemos hecho en otras ocasiones", agregó Salinas.

El administrador comentó que "en el último tiempo, el Estadio Nacional ha demostrado que es el recinto más seguro a nivel país para partidos de alta convocatoria. Los duelos de la U con Colo Colo que se han hecho acá no ha tenido problemas con las barras".

"Este estadio tiene las condiciones de seguridad que no tiene otro estadio en Chile o quizás en el mundo, incluso. No creemos que será complicado, pero siempre hay que tomar los resguardos necesarios. Un partido entre Santiago Wanderers y Colo Colo no debería tener esa implicancia", sentenció.

El partido entre Colo Colo (campeón del Torneo de Transición 2017) y S. Wanderers (monarca de la Copa Chile 2017) por la Supercopa de Chile está pactado para el sábado 27 de enero, al igual que el "Crush Power Music". El festival abrirá las puertas a las 17:00 horas, por lo que el partido debería jugarse antes de eso.