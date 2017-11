Arturo Salah y opción de Pellegrini: Siempre dijo que la selección es para terminar la carrera

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, dijo que no le cierra la puerta al entrenador Manuel Pellegrini para que se haga cargo de la selección, pero cree que es complicado debido a que el actual DT de Hebei Fortune aún no piensa en poner punto final a su carrera.

"No es un problema de cifras. Me acuerdo que con él discutíamos, fuimos compañeros de equipo. El siempre dijo que la selección es para terminar la carrera y no empezarla, fue más inteligente que yo", dijo recordando que tomó la Roja en sus inicios como estratego.

"Aél le queda, le ha ido muy bien, tiene el mercado de Europa abierto y en China está están contentos con su trabajo. No pasaría por un problema de dinero", agregó, pese a lo cual sostuvo que "no me cierro a ninguna de las posibilidades, estamos viendo las mejores alternativas".

"Estamos haciendo un proceso serio, sabemos la urgencia que tiene, pero no queremos equivocarnos, estamos trabajando seriamente en esto", dijo de forma categórica para posteriormente añadir que a su criterio, "un interinato es poco serio".

Sobre el presente de la selección chilena, Salah indicó que "tenemos compromiso en marzo, partidos amistosos. Lo vamos a dar lo antes posible, espero que lo tengamos luego. No le digo la cantidad de países interesados en jugar con Chile, tenemos que aprovechar la oportunidad, transformando el golpe que recibimos".

El Canal del Fútbol

Salah explicó que durante el Consejo de Presidentes de este jueves "los clubes fueron informados del proceso que se lleva por la venta del CDF. Se informó al Consejo de Presidentes, quedaron conformes porque es un proceso muy transparente. Es una transacción grande e importante, ha sido con la discreción y reservas que corresponde".