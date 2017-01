Consejo de Presidentes de la ANFP analiza diversos temas del fútbol chileno

Este viernes se realiza el primer Consejo de Presidentes de la ANFP del 2017, donde se analizan seis temas respecto al futuro del fútbol chileno, con especial énfasis en la licitación del CDF y el campeonato nacional.

En la tabla de puntos a discutir en esta jornada en Quilín, los mandamases de los clubes de Primera A y Primera B comenzaron revisando las bases del fútbol joven para el 2017, donde pretenden realizar cambios profundos en el torneo.

Según Al Aire Libre en Cooperativa, la dirigencia de la ANFP pretende armar un torneo de transición con dos zonas (norte y sur) de 19 clubes, en las cinco categorías juveniles (sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19). La suma de resultados de los clubes en cada una de las categorías permitirá crear dos divisiones, que tendrán descensos y ascensos.

Luego verán el informe preliminar de la comisión del Canal del Fútbol para analizar la licitación de la señal televisiva, donde existen varias cadenas internacionales interesadas en adquirir los derechos.

Tras ello habrá una exposición y aprobación del informe final de la comisión de campeonato para los cambios de cara a 2018. Siempre según Al Aire Libre, prevalece la opción de un torneo de transición en el segundo semestre de 2017 y comenzar un torneo anual en el siguiente año, comenzando en febrero y terminando en diciembre para adecuarse al calendario nuevo de Conmebol.

El resto de los puntos

Después se expondrá y aprobará el calendario del Torneo de Clausura 2017 y la segunda rueda de la Primera B. En este punto pueden existir cambios en ambos fixtures, porque los clubes pueden exponer problemas para obligar a un nuevo cambio.

A continuación se verán los informes de la visita del presidente de la ANFP, Arturo Salah, y el Ministro del Deporte, Pablo Squella, a la comisión de deportes de la Cámara de Diputados, por las modificaciones que quieren hacer a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

El punto final de esta jornada será la información sobre cambios en el reglamento de obligaciones y deberes en la Ley 19.327, sobre espectáculos de fútbol profesional, que sufrió modificaciones a fines de 2016.