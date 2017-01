Discusión sobre el formato del fútbol chileno para 2018 quedó aplazada

Este viernes se realizó el primer Consejo de Presidentes de la ANFP del 2017, y en la reunión, que se extendió por casi ocho horas, sólo se resolvió el sistema que tendrá el fútbol joven para este año, por lo que la discusión por el calendario y formato que tendrá el campeonato chileno para 2018 quedó aplazada para la próxima sesión.

Los dirigentes se reunieron en Quilín a las 12:00 horas con el fin de zanjar seis temas respecto al futuro del balompié nacional, pero los diversos puntos del fútbol joven terminaron ocupando gran parte del tiempo estipulado, finalizando la reunión pasadas las 20:00 horas.

De hecho, cerca de las 18:00 horas algunos directivos dejaron las inmediaciones de la ANFP, debido a otros compromisos y también por vuelos agendados, ya que los representantes de clubes regionales no esperaban que la reunión fuese tan extensa.

La ANFP también aprovechó la instancia para obsequiar a cada club con una réplica de 40 centímetros de la Copa Centenario que logró la selección chilena en Estados Unidos el pasado 2016.

Otro de los puntos que se alcanzó a revisar, de forma somera, fue sobre la licitación del CDF. Los parámetros en los que se va a desarrollar será a 12 años, pero las bases, detalladamente, serán publicadas en marzo próximo, donde saldrán los montos a entregar y cómo serán las reparticiones.

Según informó Al Aire Libre, el siguiente Consejo de Presidentes, donde se abordarán los temas que faltaron, entre la que se cuenta la modificación que busca hacer el Ministerio del Deporte a la Ley de Sociedades Anóminas, puede ser el viernes 27 de enero.

El sistema del fútbol joven

El único tema resuelto en el Consejo de Presidentes fueron como será el formato del fútbol joven en este año. Desde febrero, se realizará un torneo de transición compuesto por dos zonas, norte y sur, para las cuatro categorías (sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19).

Cada zona tendrá 19 equipos, con un total de 38 equipos. Los 16 mejores equipos de la competición van a pasar a la primera división, certamen que comenzará en el segundo semestre.

Los 22 equipos restantes quedarán en la segunda división, la cual será dividida en tres zonas: norte, centro y sur.

La idea de este sistema es otorgar mayor competitividad, tras años de críticas, al fútbol formativo del país.