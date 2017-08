Matías Rodríguez y Nelson Rebolledo recibieron una fecha de castigo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP optó por castigar con solo una fecha a los jugadores Matías Rodríguez y Nelson Rebolledo, de Universidad de Chile y Curicó Unido respectivamente, luego de ser expulsados por un encontrón durante el duelo del pasado sábado.

El secretario de la institución, Alejandro Musa, explicó que para ponderar la jugada ocurrida en el minuto 15 del choque que finalmente ganó la U 1-0, cuando Rodríguez y Rebolledo se dieron golpes, pesó la defensa de ambos jugadores.

"En el contexto de la jugada, caen los dos jugadores al suelo y ambos se dan algunos manotazos. El Tribunal ponderó la defensa de ambos jugadores, las imágenes que trajeron y en base a eso le dio un partido a cada uno", declaró el abogado.

Por otro lado, Musa descartó que el Tribunal pueda actuar de oficio para "recalificar" la decisión del juez Cristián Andaur, quien amonestó con cartulina amarilla a Jaime Valdés, jugador de Colo Colo, por una fuerte falta contra Pablo Corral, al igual que en una acción de Julio Barroso, también frente a Antofagasta.

"Nosotros recibimos el informe de una tarjeta amarilla, una amonestación, y en base a eso no podemos recalificar la decisión del árbitro en este caso", señaló el jurista.

"El informe no dice nada de Julio Barroso, el Tribunal de Disciplina puede actuar de oficio única y exclusivamente si está convencido de que ninguno de los integrantes de la cuaterna arbitral pudo apreciar la situación", prosiguió.

"Más allá de lo que podamos opinar, creo que está claro que el árbitro vio la situación y no aparece nada en el informe o no tomaron ninguna decisión en el minuto, es un tema de ellos, pero no podemos actuar de oficio porque claramente es una situación visible para el árbitro y los asistentes", comentó Musa.

Además, el Tribunal de Disciplina castigó con una fecha al portero de Unión Española Diego Sánchez, al igual que al jugador de Colo Colo Gabriel Suazo, Brian Torrealba (O'Higgins), Misael Dávila (Iquique) e Iván Ochoa (Everton).