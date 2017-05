Hugo Droguett reabre el debate: No nos caería mal un incentivo desde la U

El mediocampista y capitán de Deportes Antofagasta Hugo Droguett reabrió el debate en torno a los incentivos en el fútbol y aseguró que no les vendría mal una motivación extra de parte de Universidad de Chile de cara al duelo de los "Pumas" ante Colo Colo.

"Siempre se habla de eso, pero nunca he estado en medio el tema. No sé si existirá, aunque si es por ganar nadie diría que no. Pero tampoco sé si podría pasar", dijo el jugador en entrevista con El Mercurio.

"No sé si la U está pensando en eso, porque jugarán su partido y estarán preocupados de ellos y esperando que Colo Colo se caiga. No sé si en la mente de ellos estará incentivarnos. Habría que preguntarles a ellos. Pero no nos caería mal un inventivo de la U, si es por ganar. Si yo estuviese en esa vereda, sería la idea de incentivar", añadió el jugador.

Eso sí, el ex seleccionado chileno indicó que más allá de cualquier motivación extra, explicó que no pretenden "ser la piñata de la fiesta. Colo Colo va a tener la fiesta armada y no queremos ser parte de ella. Además, muchos de nosotros terminamos contrato, todo el mundo verá ese parrido, y la idea es terminar bien la temporada".

"Igual, la primera opción la tiene Colo Colo. Sería lindo aguarles la fiesta porque seguro que en el Monumental no cabrá ni un alfiler", completó.

Mientras los albos recibirán al cuadro portuario en Macul, en Rancagua, los azules buscarán mantenerse vivos en la lucha por el título ante O'Higgins