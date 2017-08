Osses consideró que Polic anuló correctamente los goles de La Serena

El presidente de la Comisión de Arbitros de la ANFP, Enrique Osses, respaldó la actuación del juez Patricio Polic en la victoria 4-0 de Colo Colo sobre Deportes La Serena por Copa Chile, cuando anuló dos goles "granates" por fuera de juego.

"El lunes pasado hablamos de errores -en el Transición-, pero en este caso existen fundamentos técnicos para poder sancionar correctamente lo que sancionaron el miércoles", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese sentido, Osses explicó que para determinar si un futbolista está off-side "hay tres posibilidades: cuando interfiere en el juego, tocando la pelota, cuando interfiere a un adversario obstaculizándolo; y tercero, sancionar a un jugador por ganar una ventaja, al estar en fuera de juego".

Por ello, en la primera acción, cuando Alan Muñoz anotó con un tiro desde fuera del área, el funcionario de la ANFP dijo que estuvo bien anulado debido a que "en esta jugada podríamos sancionar al jugador de La Serena por interferir a un advesario".

"A -Agustín- Orión no le tapa la visión de portero, pero el jugador hace un movimiento que hace a Orión suponer qué va a hacer el jugador y se le puede sancionar. El árbitro debe determinar en una fracción de segundo si el jugador interfirió a Orión", argumentó.

"En el segundo", cuando Muñoz clavó un gol de cabeza tras una acción de Rodrigo Brito, el juez FIFA señaló que "todos debemos estar de acuerdo con que Brito está en posición fuera de juego al inicio de la jugada".

"Disputa el balón con -Julio- Barroso y lo interfiere. No es que la pelota vaya tres metros en la altura, ellos dos disputan el balón. Hay un jugador impedido de tocar el balón porque está en fuera de juego y al cargar a Barroso, lo interfiere. Porque si no interviene, Barroso cabecea libremente el balón", señaló.

"Es clara la interferencia de Brito ante Barroso. En la primera fecha sucedieron situaciones similares en que los árbitros decidieron correctamente. En esta jugada, aunque es difícil, el jugador Brito es sancionado por que interfirió a un adversario", comentó Osses.

Por ello, según el presidente de la Comisión de árbitros, "la evaluación es positiva, técnicamente" para el cuerpo de jueces que estuvo en la victoria del "Cacique" sobre los "papayeros".

"La primera es más discutible, porque hay un tema de interpretación, pero existen antecedentes para sancionarlo. En la segunda, no hay ninguna duda", acotó para luego decir que el primer gol de Colo Colo, marcado por Gabriel Suazo, es distinto, "porque Paredes está a 10 metros, viene saliendo y no hace ningún gesto que pudiese molestar a Carrizo en su accionar. Por lo tanto, no hay fuera de juego y es correcto validar el gol".

"Mandé el compacto del partido a Conmebol y FIFA. Concordaron con los cobros", finalizó Osses.