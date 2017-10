Arturo Vidal cumplió 100 partidos defendiendo la camiseta de Bayern Munich

Arturo Vidal vivió una jornada especial este miércoles, ya que cumplió 100 partidos oficiales defendiendo la camiseta de Bayern Munich.

El volante chileno arrancó como titular el duelo frente a RB Leipzig por la Copa de Alemania, siendo reemplazado al minuto 56 por Sebastián Rudy.

La cuenta de Twitter en inglés del cuadro bávaro festejó el logro del chileno:

100 #FCBayern appearances for this man tonight. 👏



Congrats and to many more, @kingarturo23! 👑♥️ #RBLFCB pic.twitter.com/9cHy4tKtk7