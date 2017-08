Medio inglés asegura que Liverpool inició contactos para fichar a Arturo Vidal

El medio inglés Indykaila News, reconocido por revelar algunas de las negociaciones más importantes del fútbol mundial, aseguró que el club de la Premier League Liverpool está tras los pasos de Arturo Vidal.

Es más, según la publicación realizada el pasado martes, la institución británica ya inició contactos con Bayern Munich para consultar por la posibilidad de contar con el jugador chileno.

Esto, luego que fuesen incapaces de contratar al jugador de Redbull Leipzig Naby Keita, debido a que tienen en carpeta fichar a un volante central.

"Exclusivo: Liverpool realiza firmes preguntas por Vidal. El contacto con FC Bayern ya fue realizado", escribió la cuenta.

Durante el actual mercado de pases Inter de Milán quiso fichar a Vidal, pero ante su alto precio decidió desistir.

Exclusive: Liverpool making firm enquires on Vidal. Contact with @FCBayern has be made #LFC pic.twitter.com/7V78n5d79U