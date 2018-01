La programación de las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2018

- La ANFP lanzó el fixture del Campeonato 2018 hasta la fecha 15

Este miércoles la ANFP presentó el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2018 y también reveló la programación de las cuatro fechas iniciales del torneo que arranca el 2 de febrero.

Los encargados de darle el vamos al certamen serán Universidad Católica y Deportes Temuco el viernes 2 en el Estadio San Carlos de Apoquindo, mientras que San Luis y Curicó Unido cerrarán la jornada inicial el lunes 5 en Quillota.

El campeón vigente, Colo Colo debutará de visitante frente a Deportes Antofagasta el sábado 3, mientras que Universidad de Chile y Unión Española protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha el domingo 4.

Programación primera fecha

Viernes 2 de febrero

Universidad Católica vs. Deportes Temuco, 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 3 de febrero

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Palestino vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio La Cisterna.

Universidad de Concepción vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo"

Domingo 4 de febrero

Everton vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Universidad de Chile vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Nacional.

Audax Italiano vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Lunes 5 de febrero

San Luis vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Programación segunda fecha

Viernes 9 de febrero

Unión La Calera vs. Deportes Antofagasta, 19:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Unión Española vs. Palestino, 21:30 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 10 de febrero

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Deportes Temuco vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio "Germán Becker"

Domingo 11 de febrero

Huachipato vs. San Luis, 12:00 horas. Estadio CAP.

Curicó Unido vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio La Granja.

Colo Colo vs. Audax Italiano, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Lunes 12 de febrero

O'Higgins vs. Everton, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Programación tercera fecha

Viernes 16 de febrero

Universidad de Chile vs. San Luis, 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 17 de febrero

Everton vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

Palestino vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio por definir.

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Domingo 18 de febrero

Deportes Iquique vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

O'Higgins vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Unión Española vs. Antofagasta, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Lunes 19 de febrero

Audax Italiano vs. Deportes Temuco, 20:00 horas, Estadio Bicentenario de La Florida.

Programación cuarta fecha

Viernes 23 de febrero

Colo Colo vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio Monumental.

Sábado 24 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio CAP.

San Luis vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Universidad Católica vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 25 de febrero

Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes Temuco vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio "Germán Becker".

San Luis vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Lunes 26 de febrero

Curicó Unido vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio La Granja.