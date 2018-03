Pablo Sánchez: La de Kevin Medel no era expulsión, ni siquiera fue falta

El técnico de Everton, Pablo Sánchez, criticó la actuación del juez Felipe González en la derrota de su escuadra ante Universidad de Chile, específicamente la expulsión de Kevin Medel quien recibió roja directa por una falta sobre Angelo Araos.

Al ser consultado por si le parecieron correctas las sanciones sobre Medel y Patricio Rubio, "Vitamina" dijo en conferencia de prensa tras el compromiso que "no vi la expulsión de 'Pato' (Rubio), sí vi la de Kevin (Medel) y no me pareció roja en absoluto, me parece una decisión sumamente apresurada del árbitro que termina condicionando el partido".

Sobre lo mismo el DT agregó que "no sé qué hubiera pasado si terminábamos once contra once, quizás perdíamos 5-0 o ganábamos 4-1. Pero claramente la de Kevin no era roja, y no sé si amarilla. Y le diré algo más: no sé si era falta".

"Fue innecesaria la acción de Kevin de querer obstruir al rival porque 'Leo' Figueroa estaba cómodo como para despejar. Pero vi la acción y en definitiva nunca lo golpea, por lo que no era ni para amarilla. A partir de ahí comienza a cambiar el trámite del partido", afirmó.

En relación a un posible reclamo hacia la ANFP, el estratega dijo que "el club seguramente apelará. Sería un pequeño premio para Kevin, pero si lo sancionan tendremos que recurrir a otro jugador. Ojalá que no lo sancionen porque de ser así confirmarían la decisión del árbitro, que fue apresurada. Se pudo comunicar primero con el juez de línea, pero se apuró y sacó la tarjeta mientras iba corriendo".