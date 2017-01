Caszely: Para pagar tres millones por Macnelly hay que ser más "gil" que el presidente de la U

Carlos Caszely conversó con Al Aire Libre en Cooperativa en el aniversario número 50 de su debut oficial con la camiseta de Colo Colo, ocasión en la que aprovechó de analizar la actualidad del cuadro albo, mostrando su particular visión sobre la posible llegada del volante colombiano Macnelly Torres.

"Hicieron contacto con él, lo que pasa es que los tres millones de dólares que pidieron nos los paga nadie, hay que ser más 'gil' que el presidente de la U para contratar a (Jean) Beausejour por dos millones y medio", aseguró el ex delantero.

Aún así, reconoció que "Colo Colo no tiene un 10 hace mucho tiempo, de la época de Macnely Torres y los colombianos (Giovanni Hernández) que sacaron goleador a Lucas Barrios".

En cuanto a lo que le falta a los albos para hacer una buena Copa Libertadores, advirtió: "Colo Colo necesita cuatro jugadores para aspirar a pasar la primera ronda de la Copa Libertadores de América, sí sigue igual yo creo que Botafogo ya lo va a dejar afuera".

"Colo Colo necesita un arquero que apure a Villar, un central de verdad que apure a los que están, un mediocampista en contención y un creación, además de un delantero que acompañe a (Esteban) Paredes", agregó.

Guede, Lanaro y Mark González

Caszely también analizó la llegada de Mark González y no le auguró un buen paso por el Cacique. "Tiene nueve operaciones, estuvo a punto que le cortaran una pierna en Rusia por el problema que tuvo con un pancorazo y un desgarro demasiado grande. Con 'cueva' va a jugar dos partidos en Colo Colo. No va a jugar más porque está muy descompensado", expuso.

En cuanto a la frustrada llegada del defensor Germán Lanaro, apuntó: "Lo único que puedo decir es que los argentinos son muy vivos y acá les siguen comprando exactamente igual que hace 40 años atrás ¿Sabes quien es el represntante de Guede y Lanaro? Leonardo Cauteruchi, el mismo del 'guatón' (Oscar) Meneses. No nos engañemos, no lo quería", expresó.

"Pablo Guede jugaba con línea de tres y después de cuatro y Lanaro es más lento que un río de caca o que un bototo, no lo podían traer. Lo que hicieron con eso fue lograr que Católica le renueve por un año y medio más, porque le quedaban seis meses de contrato", añadió.

Pese a esto, reconoció que le gusta el estilo del entrenador. "Guede es como los gitanos. No importa que empiece mal, pero termina bien. Los jugadores le agarraron la mano desde la quinta fecha y a partir de ahí me ha gustado", indicó.

El ex atacante, además tuvo buenas palabras para Estaban Paredes. "Este año sigue en vigencia. Cuando no hizo goles es porque estaba jugando dos metros atrás de la mitad de la cancha y el ya debe jugar delante. Cerca del área cubre muy bien la pelota y se puede sacar un jugador en un metro. Me gusta mucho Paredes", expuso.