Maura Rivera replicó dichos de Caszely sobre González: Me da vergüenza ajena este señor

La bailarina Maura Rivera defendió a su marido Mark González por medio de su cuenta de Instagram tras los dichos de Carlos Caszely en Al Aire Libre Cooperativa, indicando que el futbolista jugaría con "cueva" dos partidos en Colo Colo.

"Tiene nueve operaciones, estuvo a punto que le cortaran una pierna en Rusia por el problema que tuvo con un pancorazo y un desgarro demasiado grande. Con 'cueva' va a jugar dos partidos en Colo Colo. No va a jugar más porque está muy descompensado", dijo el viernes el ex futbolista.

A esto Rivera contestó por medio de una imagen que luego borró: "Me da vergüenza ajena que siempre este señor viva hablando de su pasado futbolístico y peor aún se cree figura".

"Ya no eres lo que fuiste, ahora eres solamente un "señor" mayor que busca siempre tener pantalla fácil... Supéralo Caszely siempre lloras la carta y hablas mal de los demás... Que pena que tengas que barrer con gente del fútbol para figurar", agregó.

La ex Rojo, además apuntó: "no suelo hablar de fútbol, pero no aguantaré que un señor como este venga a basurear y burlarse... Su tiempo ya fue caballero".

Luego de borrar su publicación, Maura Rivera subió otra imagen en la que escribió: "Uyyyyy que dolió. Mejor no ensucio mi Instagram con otras fotos jajajajaj (sic)".

La publicación borrada por la bailarina: