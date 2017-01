La agenda de los chilenos por el mundo para el segundo fin de semana de enero

En el segundo fin de semana de enero continúa la acción en Inglaterra, debido a que se jugará una nueva ronda de la Copa FA, con Manchester City (Claudio Bravo) y Arsenal (Alexis Sánchez) en cancha.

Además, inicia el Torneo de Clausura para la armada nacional en México, mientras que las ligas de España e Italia vuelven al ruedo.

Revisa el calendario para los futbolistas chilenos en el exterior a continuación.

Viernes 6 de enero

Segunda división de España

- Real Valladolid (Igor Lichnovsky) vs. Reus Deportiu, 12:00 horas.

Copa FA de Inglaterra

- West Ham United vs. Manchester City (Claudio Bravo), 16:55 horas.

Sábado 7 de enero

Liga mexicana

- Veracruz (Felipe Flores y Fernando Meneses) vs. Queretaro, 00:00 horas.

- Cruz Azul (Francisco Silva y Enzo Roco) vs. Necaxa (Felipe Gallegos, Marcos González, Manuel Iturra, Edson Puch y Nicolás Maturana), 20:00 horas.

- Morelia (Rodrillo Millar y Diego Valdés) vs. Tijuana, 20:00 horas.

- León (Juan Cornejo) vs. Pachuca (Sergio Vergara), 22:00 horas.

Copa FA de Inglaterra

- Preston North End vs. Arsenal FC (Alexis Sánchez), 14:30 horas.

Segunda división mexicana

- Cafetaleros de Tapachula (Pablo González) vs. Coras Tepic, 22:00 horas.

- Celaya (Felipe Barrientos y Sergio Riffo) vs. Cimarrones de Sonora, 22:00 horas.

- Tampico Madero vs. Dorados de Sinalóa (Patricio Rubio), 23:00 horas.

Domingo 8 de enero

Liga mexicana

- Guadalajara vs. Pumas UNAM (Bryan Rabello y Nicolás Castillo), 00:06 horas.

- Toluca (Osvaldo González) vs. Atlas, 15:00 horas.

Serie A de Italia

- Udinese vs. Inter de Milan (Gary Medel), 08:30 horas.

- Genoa (Mauricio Pinilla) vs. AS Roma, 11:00 horas.

- AC Milan (Matías Fernández) vs. Cagliari (Mauricio Isla), 14:00 horas.

- Juventus vs. Bologna (Erick Pulgar), 16:45 horas.

Segunda división española

- Gimnástic de Tarragona (Juan Delgado) vs. Tenerife, 12:00 horas.

Liga española

- Real Betis (Felipe Gutiérrez) vs. Leganés, 12:15 horas.

- Celta de Vigo (Pablo Hernández, Fabián Orellana y Marcelo Díaz) vs. Málaga, 14:30 horas.

Segunda división portuguesa

- Benfica B (Simón Ramírez) vs. Vitoria Guimaraes B, 13:00 horas.

Segunda división mexicana

Leones Negros vs. UAEM Potros (Luis Pavez Contreras), 15:00 horas.

Amistosos internacionales

- Estudiantes de La Plata vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 16:00 horas.

Lunes 9 de enero

Liga qatarí

- Al Jaish vs. Al Arabi (Luis Jiménez), 12:25 horas.