La agenda de los futbolista chilenos en el exterior para la tercera semana de enero

El fútbol en el mundo continúa con su acción en la tercera semana del 2018 y los chilenos intentarán mantener el ritmo de competición con diversos duelos de los torneos domésticos en cada país.

En México y Turquía los nacionales verán acción y tendrán una nueva oportunidad de seguir siendo indiscutidos en sus equipos.

Revisa todos los horarios para esta semana junto a Cooperativa.cl.

Martes 16

Copa de Turquía

- Bursaspor (Cristóbal Jorquera) vs. Genclerbirligi, 10:00 horas.

- Istanbulspor vs. Fenerbahce (Mauricio Isla), 14:30 horas.

Copa de México - Fecha 2°

- Necaxa (Matías Fernández, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila, Luis Gallegos) vs. Zacatepec, 22:00 horas.

- Cafetaleros de Tapachula vs. Club León (Juan Cornejo, Alvaro Ramos), 22:00 horas.

- Mineros vs. Santos Laguna (Bryan Rabello), 22:00 horas.

Torneo de Verano de Argentina

- Huracán vs. San Lorenzo (Paulo Díaz), 22:10 horas.

Miércoles 17

Copa de México

- Cruz Azul (Felipe Mora, Francisco Silva, Martín Rodríguez, Enzo Roco) vs. Club Puebla, 00:00 horas.

- Pachuca (Angelo Sagal) vs. Atlético San Luis (Oscar Hernández), 00:06 horas.

- Querétaro (Edson Puch) vs. Monarcas Morelias (Diego Valdés, Sebastián Vega), 22:00 horas.

- Lobos BUAP vs. U.N.A.M. Pumas (Nicolás Castillo, Marcelo Díaz), 23:30 horas.

Copa de Turquía

- Osmanlispor vs. Besiktas (Gary Medel), 14:30 horas.

Jueves 18

Copa de Turquía

- Antalyaspor vs. Kayserispor (Gonzalo Espinoza), 12:00 horas.

Segunda División de España

- Osasuna vs. Nastic (Juan Delgado), 15:00 horas.

Copa de Nordeste (Brasil)

- Bahía (Eugenio Mena) vs. Botafogo PB, 20:15 horas.

Viernes 19

Liga de Turquía

- Kasimpasa vs. Alanyaspor (Junior Fernandes), 14:00 horas.