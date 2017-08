La agenda de los futbolistas chilenos por el mundo para el primer fin de semana de agosto

En el primer fin de semana de agosto, varios jugadores nacionales continúan con su puesta a punto, en el final de la pretemporada del fútbol europeo, mientras que otros siguen con la acción en sus ligas locales.

Revisa todos los duelos los futbolistas chilenos en el exterior en Cooperativa.cl.

Viernes 4 de agosto

Amistosos internacionales

- West Ham United (ING) vs. Manchester City (ING-Claudio Bravo), 10:00 horas.

Liga mexicana

- Morelia (Diego Valdés, Sebastián Vegas y Rodrigo Millar) vs. Santos Laguna, 20:00 horas.

Liga boliviana

- Jorge Wilstermann (Raúl Olivares) vs. Guabirá, 20:00 horas.

Sábado 5 de agosto

Superliga de China

- Hebei Fortune (DT Manuel Pellegrini) vs. Yanbian, 07:35 horas.

Amistosos internacionales

- Bayer Leverkusen (ALE-Charles Aránguiz) vs. Celta de Vigo (ESP-Pablo Hernández y Marcelo Díaz), 08:00 horas.

- Hoffenheim (ALE) vs. Bologna (ITA-Erick Pulgar), 09:30 horas.

- Burnley (ING) vs. Hannover (ALE-Miiko Albornoz), 10:00 horas.

- Werder Bremen (ALE) vs. Valencia (ESP-Fabián Orellana), 12:00 horas.

Supercopa de Alemania

- Borussia Dortmund vs. Bayern Munich (Arturo Vidal), 14:30 horas.

Segunda división brasileña

- Guaraní vs. Internacional de Porto Alegre (Felipe Gutiérrez), 15:30 horas.

Liga brasileña

- Corinthians vs. Sport Recife (Eugenio Mena), 18:00 horas.

Liga mexicana

- Lobos BUAP vs. Pachuca (Edson Puch y Angelo Sagal), 18:00 horas.

- Tigres UANL (Eduardo Vargas) vs. Querétaro, 20:00 horas.

- León (Juan Cornejo y Alvaro Ramos) vs. Cruz Azul (Felipe Mora, Francisco Silva y Enzo Roco), 20:06 horas.

- Club América vs. Pumas UNAM (Nicolás Castillo y Bryan Rabello), 22:00 horas.

- Chivas Guadalajara vs. Necaxa (Manuel Iturra, Igor Lichnovsky, Víctor Dávila y Felipe Gallegos), 22:06 horas.

Domingo 6 de agosto

Amistosos internacionales

- Kayserispor (TUR-Gonzalo Espinoza) vs. Olympiakos (GRE), 06:00 horas.

- Wolfsburgo (ALE) vs. Fiorentina (ITA-Matías Fernández), 10:00 horas.

- Deportivo Alavés (ESP-Guillermo Maripán) vs. Levante (ESP), 14:00 horas.

Community Shield de Inglaterra

- Arsenal (Alexis Sánchez) vs. Chelsea, 09:00 horas.

Liga sueca

- Kalmar FF (Marko Biskupovic) vs. Gotenborg, 09:00 horas.

Liga peruana

- Sporting Cristal (Mauricio Viana) vs. Juan Aurich, 12:00 horas.

Liga mexicana

- Toluca (Osvaldo González) vs. Atlas, 13:00 horas.

Liga croata

- Dinamo Zagreb (Junior Fernandes y Angelo Henríquez) vs. Hajduk Split, 13:00 horas.

Liga brasileña

- Cruzeiro vs. Botafogo (Leonardo Valencia), 15:00 horas.

- Palmeiras vs. Atlético Paranaenes (Esteban Pavez), 15:00 horas.

MLS de Estados Unidos

- Sporting Kansas City vs. Atlanta United (Carlos Carmona), 20:00 horas.

Lunes 7 de agosto

Amistosos internacionales

- Fenerbahce (TUR-Mauricio Isla) vs. Cagliari (ITA), 14:30 horas.