Claudio Bravo: Arturo Salah jamás comparte con nosotros

El portero nacional Claudio Bravo habló sobre la polémica que derivó en su desconvocatoria de la selección chilena para los amistosos con Suecia y Dinamarca y reconoció que quiso sumar al cuerpo técnico al preparador de arqueros Julio Rodríguez y además criticó al presidente de la ANFP, Arturo Salah.

"Sergio Jadue hizo lo que hizo, que claramente no estuvo nada bien, pero en la interna siempre estuvo con nosotros, había mucha cercanía... no sabíamos de sus chanchullos, pero era muy cercano a nosotros, cosa que al proceso le hizo bien", dijo en primera instancia recordando al predecesor del actual timonel.

"Ahora el presidente cuando hay foto está, si no, no. Además, jamás desayuna o come con nosotros, no comparte, el que pone la cara siempre es Andrés Fazio y eso, claramente, está mal", lazó en una emisora.

"El presidente -Arturo Salah- me trató de anarquista, yo no quiero imponer a nadie, es más, él puede sumar a la selección, lo hago solo para colaborar", dijo en La Clave

"A Julio Rodríguez lo conozco hace 12 años, cómo no voy a confiar en él", agregó y además apuntó al preparador José Ovalle: "Es una falta de respeto que un preparador de arqueros esté con sobrepeso, yo pedí que bajara de peso, es una falta de respeto para la selección".

Por último, en palabras reproducidas por Al Aire Libre, dijo que "los arqueros modernos trabajamos siempre con un preparador, hacemos muy poco con el equipo".

"En 'Juan Pinto Durán' están encerradas la sub 17 y la sub 20, cuando nos citan no hay espacio en el estacionamiento, las canchas no tienenm edidas reglamentaias, dónde están los recursos ganados"

Bravo lanzó un mensaje a través de Twitter el miércoles en el cual avisó que se restaba de los amistosos ante Suecia y Dinamarca, pese a lo cual apareció en el listado que entregó Reinaldo Rueda, tras lo que fue desconvocado.