Agente de Rafael Caroca reconoció acercamientos con Colo Colo

Colo Colo busca dejar atrás la frustración del Clausura y se enfoca en el próximo torneo, para el cual ya inició gestiones, siendo una de las prioridades la contratación del mediocampista Rafael Caroca, quien este jueves jugará su último partido con Deportes Iquique.

Así lo reconoció el agente del volante, Christian Urquieta, quien, en diálogo con Al Aire Libre con Cooperativa, comentó el futuro del jugador.

"Hay conversaciones con clubes de Chile, y sí, hay algún interés de Colo Colo. Se recibe bien porque Rafael tiene un vínculo fuerte con Colo Colo, y es un reconocimiento al trabajo de Rafael en los últimos años", dijo el representante.

"El ha tenido una regularidad en su rendimiento en las últimas temporadas, y no sé si eso ocurre con otro jugador en el medio chileno", añadió Urquieta, quien cree que Caroca no tiene en cuenta el no haber sido considerado hace unos años en el cuadro albo.

"Rafael es un jugador maduro, profesional al cien por ciento y las consideraciones a estas altura de su carrera que tiene son de otra naturaleza", explicó.

Rafael Caroca, en tanto, también comentó el interés y aunque dijo que es un orgullo, no sabe nada del presunto interés albo.

"No sé nada, solamente he escuchado cosas y obviamente me llena de orgullo, pero más allá no sé nada", explicó Caroca, quien se encuentra en Paraguay para jugar con la camiseta de Iquique ante Guaraní por la última fecha de la Copa Libertadores.