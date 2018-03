Aníbal Mosa: Esperamos defendernos correctamente ante la Conmebol

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, se refirió este miércoles a los problemas disciplinarios que han tenido los albos esta semana.

El timonel del "Cacique" habló sobre la misiva enviada por el jefe de Estadio Seguro, José Roa, en la que le manifestó su preocupación por los incumplimientos de seguridad en el Estadio Monumental.

"Revisamos la carta que recibimos de Estadio Seguro del señor Roa y estamos implementando y analizando cuáles son nuestras responsabilidades para ir mejorándolas, que es algo que nosotros queremos tener permanentemente. No queremos que las operaciones sean un tema", aseguró Mosa.

A su vez, también se refiró al expediente disciplinario que abrió la Conmebol por los incidentes en el pasado partido de Copa Libertadores ante Atlético Nacional, en el que algunos hinchas prendieron bengalas en las tribunas. "Esperamos defendernos, hubo 40 mil personas con comportamiento ejemplar, así que esperamos defendernos correctamente ante la Conmebol", indicó.

Por último, el presidente de Colo Colo también habló de la búsqueda de un gerente deportivo para el club, afirmando que "no estamos buscando todavía porque la verdad de las cosas no alcanzamos hoy día a tocar el tema. Vamos a dejarlo para la próxima reunión de directorio, en la que vamos a ver cuál va a ser el perfil del gerente deportivo y cuándo lo vamos a buscar, esa conversación todavía no parte".

Sobre lo mismo agregó que "hay que buscar un perfil que cumpla esa labor de nexo entre el directorio, el presidente y el director técnico. Ojalá que sea ligado al club, eso es importante, pero también que tenga experiencia en lo que es manejo de camarín y negociaciones".