Arquero de San Lorenzo: Me gustaría ir a Colo Colo

El portero argentino Sebastián Torrico (37 años), perteneciente a los registros de San Lorenzo de Almagro, es una de las alternativas que maneja Colo Colo para cubrir el arco del Estadio Monumental.

El cuidavallas conoce al técnico Pablo Guede, por lo que es la gran opción tras la salida de Paulo Garcés y la lesión del paraguayo Justo Villar, quien no será inscrito en el Torneo de Transición.

"No me han dicho nada. Es obvio que me gustaría ir a Colo Colo. Se trata de un club importante. El fútbol de Chile ha crecido mucho y es una institución de categoría", dijo Torrico en diálogo con El Mercurio.

Su agente, en tanto, dijo que saben del interés albo, aunque aún no hay una oferta formal.

"Tiene contemplado jugar, al menos, tres o cuatro años más. No nos han llamado desde Colo Colo, pero sí sabemos que les interesa. A Guede lo conoce bien, ganaron una Supercopa Argentina juntos, fueron finalistas acá de Primera, pero de negociaciones, hasta ahora no hay nada", dijo Claudio Dagostino al matutino.

En Colo Colo confirman que hay interés por un arquero de nivel: "Ahora nos quedamos sin el primero y el segundo arquero, por eso no se descarta traer a dos para ese puesto. El titular debe ser un portero que tenga una categoría similar a la de Justo Villar. Se hará un esfuerzo económico para reemplazarlo. Y el otro, alguien de proyección que pelee un lugar con Alvaro Salazar como suplente", a la publicación.