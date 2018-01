Atlanta United confirmó traspaso de Carlos Carmona a Colo Colo

Volvieron las sonrisas a Colo Colo dado que el volante nacional Carlos Carmona se convertirá en el segundo refuerzo albo para afrontar la Copa Libertadores, el Campeonato Nacional y la Copa Chile, tal como lo ratificaron desde Estados Unidos.

La información la confirmó el director deportivo de Atlanta United, Carlos Bocanegra, quien señaló al medio The Atlanta Journal-Constitution que "lo hacemos con gran pesar, dejarlo partir".

"No queríamos desprendernos de Carmona, pero no estaríamos haciendo lo correcto si no nos poníamos en medio de su camino", haciendo alusión a que la esposa del volante está embarazada y vive en Chile.

El directivo agregó que "Carmona fue para nosotros un gran profesional. Era alguien que se cuidaba a sí mismo y que los jugadores del club admiraban".

De esta manera, se espera que en las próximas horas el volante nacional viaje a Chile para realizarse los chequeos médicos y firme su contrato por dos años con Colo Colo.