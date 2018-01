Carlos Carmona en su presentación: Colo Colo tiene plantel para soñar con la Copa Libertadores

El volante chileno Carlos Carmona fue presentado este lunes junto al portero Brayan Cortés como refuerzo de Colo Colo. El jugador brindó su primera conferencia de prensa como jugador del club, asegurando que los albos tienen plantel como para soñar con la Copa Libertadores.

"La Copa Libertadores es un gran desafío, nunca he tenido la posibilidad de jugarla y esa también fue una de las razones para llegar. Hay jugadores y plantel para poder soñar en la Copa Libertadores, pero debemos mantener los pies sobre la tierra", apuntó el ex Atlanta United.

Sobre la determinación de volver al fútbol chileno, aseguró que "quise volver a Chile por el interés de Colo Colo y puse todo de mi parte para estar acá. Una de las cosas que me faltaba en mi carrera era la de vestir la camiseta de un grande, fue la mejor decisión para mi familia y mi carrera".

En cuanto al estado físico en el que llega luego de dos meses de vacaciones, apuntó: "Espero ponerme rápido a punto para poder jugar. Esta semana voy a trabajar mucho en lo físico. Hablaré con el cuerpo técnico sobre el tiempo que tardaré en estar listo", comentó.

Sobre su forma de desempeñarse dentro de la cancha advirtió que "mi estilo de juego no ha cambiado, es muy físico, he mejorado cosas tácticas. Se van a encontrar con un jugador más maduro del que se fue de Chile y con harto sacrificio, que es lo que me ha caracterizado siempre".

"Seguro voy a ser capaz de hacer lo que me pida el técnico... En la selección y en Atlanta jugué sólo en contención. En Italia lo hice con otro volante al lado. Estoy dispuesto a cualquier forma", aseveró.

Finalmente, se refirió a su amistad con Jorge Valdivia. "Conozco a varios de los chicos del plantel, pero siempre ayuda tener un amigo al llegar a un lugar nuevo", indicó el jugador que además dijo que espera recuperar el rótulo de "indiscutido" que alguna vez tuvo en la selección.

Cortés: Debo entrenar duro par competir con Orión

Por su parte, el portero Brayan Cortés también habló de su llegada al club y se manifestó feliz, aunque reconoció que para poder pelear un lugar contra Agustín Orión deberá esforzarse el doble.

"Feliz de estar en este club, es el más grande de Chile, llevo dos semanas y ya salí campeón. Es una responsabilidad grande", comentó.

Sobre su lucha con el portero argentino, advirtió que "debo entrenar duro y esforzarme al máximo. Hay que tener paciencia y debo dejar todo para ganarme una oportunidad en el equipo".