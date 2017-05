CSD Colo Colo respaldó el proyecto de Guede

Este sábado se vivió una asamblea de general de socios del Club Social y Deportivo Colo-Colo. En ella, resonaron las palabras de su presidente Fernando Monsalve, quien fue claro al entregar su apoyo al proyecto de Pablo Guede en el primer equipo, que terminó segundo en Torneo de Clausura.

"Nosotros hemos sido claros, creemos en los procesos. Le he manifestado mis temores y mis críticas, y eso se ha hablado derechamente con Guede y eso es lo mejor", apuntó el dirigente en la congregación que tuvo lugar en el hall central del Estadio Monumental.

"Vamos a facilitar todas las condiciones para que este semestre sea de muchos logros para la institución", agregó.

En lo deportivo, el Club Social tiene decisiones en la mesa directiva de Blanco y Negro, ya que están en la línea de Aníbal Mosa. Por eso también estarán en la comisión fútbol, que comenzará el miércoles a ver los próximos refuerzos.

"Hemos marcado nuestros puntos. Nos parece que la pretemporada tiene que partir con todos los refuerzos. Si no llegaron el 19 (de junio), no llegaron no más", apuntó el dirigente.

En la asamblea que tocó diversos puntos, hubo un foco en una comisión revisadora de cuentas, para aclarar los gastos y pérdidas que había tenido hasta hace algún tiempo el Club Social.

Según indicó el organismo, eso disminuyó y el año pasado lo terminaron con un balance de utilidades de 68 millones y medio de pesos.