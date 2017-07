Fernando Meza: Pablo Guede es el mejor técnico que tuve

El defensor de Colo Colo Fernando Meza entregó su respaldo al técnico Pablo Guede, en medio de la polémica surgida luego de las revelaciones de Mark González sobre su paso por el "Cacique". Además, cree que los "albos" son favoritos para el Transición.

"Guede es el mejor técnico que tuve. Me hizo crecer como jugador y ver el fútbol de otra forma. Me generó las ganas de ser DT", destacó el jugador que también tuvo a adiestrador como su entrenador en Palestino.

"No sabía que había hablado Justo -Villar- y escuché lo de Mark. Pablo ya se refirió al tema y no creo que haya que agregar algo más", manifestó Meza.

"Somos favoritos por el equipo que tenemos. No arrancamos bien la temporada, pero el equipo demostró que fue mejorando día a día, se afianzó. Todavía nos falta bastante, el techo está lejos, pero va demostrando que el equipo quiere, que se adapta a lo que nos pide Pablo", argumentó.

"Con el pasar de los partidos el equipo se va a ir asentando y demostrando el juego que se mostró por momentos contra Católica, pero durante más tiempo", indicó el ex jugador de Necaxa.

"Nuestro objetivo es ganar para ser campeón y vamos a trabajar para conseguir eso", afirmó Meza de forma categórica, agregando luego que es positivo el regreso de Matías Zaldivia.

"La vuelta de Matías es buena, porque generará una gran competencia para ganar un lugar en la defensa", cerró.

Colo Colo debutará en el Torneo de Transición este domingo ante Antofagasta, en el Estadio Monumental.