Gonzalo Fierro: Guede nunca me dijo que no me quería en Colo Colo

El volante de Colo Colo Gonzalo Fierro salió a aclarar su situación con el elenco albo, apuntando a que el técnico, Pablo Guede, nunca le dijo que no quería contar con él y que está feliz en el "Cacique".

En conversación con Fox Sports Chile, Fierro expresó que "yo me quedé con que tengo contrato vigente con el club. Nunca me notificaron ni me dijeron que estaba dentro de los cinco o seis que pueden partir".

"Muchas veces conversé con Pablo y siempre fue cara a cara, franco y directo. Nunca me planteó el tema de que no me quería, o que iba a jugar poco o que iba a ser suplente o de que me iba a ocupar solo para algunas cosas. Tenía las mismas condiciones que todo el plantel", añadió.

Además, apuntó que se siente "feliz y me gusta aportar. No lo he hecho desde adentro de la cancha porque no me ha tocado jugar, pero lo estoy haciendo de otra manera y, en ese sentido, lo estoy haciendo bien".

Finalmente apuntó que "el día en que se me notifique o que el entrenador que esté a cargo me diga que no me quiere por distintas circunstancias, seré el primero en tomar mis cosas y tratar de irme. Si no voy a estar a gusto en un lugar, no me voy a quedar".