Pablo Guede: Que Mark González piense lo que quiera, no le voy a contestar

El director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, dijo que no le responderá a Mark González, quien afirmó el miércoles que estuvo muy cerca de llegar a los golpes con el entrenador durante su paso por el conjunto "popular".

"Jamás me referí a una persona públicamente y no lo voy a hacer ahora. Que él piense lo que quiera. Yo no le voy a contestar. No me hacen daño sus palabras. El problema lo tiene él", declaró en rueda de prensa.

"No le contesté nunca a un futbolista por la prensa, siempre trato de decir las cosas a la cara y a veces me dicen que soy muy duro. Entonces a partir de ahí, no lo voy a hacer ahora, no voy a responder, no voy a romper esa línea", prosiguió.

"Uno no puede contentar a todo el mundo. Es así, es su problema. Por qué salió ahora, por qué lo dice de la manera que lo dice, con la agresividad que lo dice, no corresponde. No soy esa clase de persona", complementó.

Consultado sobre si el jugador quiso "hacer daño" con sus declaraciones, el argentino comentó: "No sé. Yo hablo de mí, no hice nunca eso. Me mantengo en una línea y no lo voy a hacer ahora. La gente no es tonta, entonces es así. No me voy a referir al tema".

Por otro lado, Guede habló en relación al acuerdo que alcanzó Colo Colo para que el delantero Esteban Paredes siga en el club por otros dos años.

"Me pone muy contento, pero es más importante que dejen tranquilo a la gente. Como dijo el presidente, quieren momificar al 'Tanque 'acá, tiene dos años más, pero creo que se lo ganó", sostuvo.

"Los que tienen que estar más contentos son los colocolinos, que van a tener a su capitán por dos años más", sostuvo el ex DT de Nueva Chicago, quien además dedicó palabras a sus discusiones con Julio Barroso.

"Dame las discusiones que tengo con Julio Barroso, porque me hace crecer como entrenador", dijo el trasandino, quien también adelantó que intentarán que Jorge Valdivia "juegue la mayor cantidad de partidos".

De cara al estreno del "popular" en el Torneo de Transición, el adiestrador contó que tiene a dos jugadores contracturados: Luis Pedro Figueroa y Andrés Vilches, además, habló sobre la situación de Octavio Rivero, quien se quiso ir a Peñarol y ahora maneja una oferta de Belgrano.

"Hablé con él y tengo total confianza. Si se tiene que quedar acá, va a rendir al ciento por ciento", comentó.

No llegarán más jugadores

El entrenador del equipo "popular" dijo además que no tendrán más contrataciones para el plantel, pero confesó que aún está la opción de fichar a Pedro Morales.

"El presidente -Aníbal Mosa- fue muy claro y es el que manda. Dijo que trae a Valdivia y no viene más nadie. Se fue Pavez y no vendrá nadie. Si se va otro futbolista, y no llega otro. Es una alternativa y nadie sabe qué va a pasar", declaró.

"Morales está muy comprometido con los compañeros, lo tratan muy bien. A partir de ahí, no depende de mí. Si el presidente ve oportuno querer ficharlo, lo fichará. Si no, fue muy claro conmigo y lo voy a respetar. Pero otro jugador, seguro que no vamos a traer", confirmó.