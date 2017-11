Elías Figueroa celebró el triunfo de Santiago Wanderers: La hinchada y el club se lo merecen

El legendario Elías Figueroa, formado en Santiago Wanderers y reconocido hincha "caturro", celebró el triunfo de su equipo en la Copa Chile y manifestó su alegría en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Que felicidad más grande ver a Santiago Wanderers campeón", declaró el legendario defensa, remarcando que "hay que vivir el momento. Espero que salgamos del descenso. La hinchada y el club se lo merecen, salir de esta situación y que la alegría siga por un tiempo más".

En la misma línea, explicó que el equipo ha trabajado mucho y tiene puntos fuertes, por lo que no es casualidad que ganaran a Universidad de Chile en la final.

"La realidad de Wanderers no es ser un campeón de América. Siempre hay que mejorar algo. Pero este Wanderers refleja lo que es ser campeón. No se llega a campeón si no se gana", sentenció.

Su felicitad también la mostró en redes sociales, minutos después del pitazo final en Concepción.