Johnny Herrera: Uno no acusa mala fe, pero fue raro el arbitraje de Eduardo Gamboa

Johnny Herrera, tras perder la final de la Copa Chile ante Santiago Wanderers, admitió que su equipo no hizo un buen partido, felicitó a los "caturros" y con una cuota de ironía cuestionó el trabajo del árbitro Eduardo Gamboa, señalado por sus compañeros por "condicionar" el trámite del compromiso al no expulsar a Esteban Carvajal en una polémica jugada.

"Como lo dije el semestre pasado, hay que apoyarlos (a los árbitros). Teniendo árbitros buenos y más decentes, toca uno que no anda bien. No es por criticarlo, si no está bien... Es insólita la jugada del primer tiempo. Uno no acusa mala fe, pero es raro", comentó el capitán azul.

Pese a su cuestionamiento, Herrera dejó en claro que "no tuvimos una buena tarde. Hay que felicitar a Wanderers, ellos jugaron bien. Dejamos todo y no nos alcanzó, mientras que ellos hicieron goles en minutos clave".

Herrera, sin embargo, dio vuelta rápido la página: "No tenemos tiempo para lamentarnos. Tenemos tres finales más y enfocarnos en el campeonato".

"Queremos pelear el bicampeonato y lo haremos hasta el final", cerró.