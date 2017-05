El calendario de partidos de la Copa Confederaciones 2017

La Copa Confederaciones Rusia 2017 está a la vuelta de la esquina, torneo donde la selección chilena hará su debut tras adjudicarse la Copa América en dos ocasiones (en 2015 y 2016, en la edición Centenario).

La "Roja" hará su estreno en el Grupo B del torneo el domingo 18 de junio, cuando enfrente a Camerún en Moscú. Eso sí, el torneo iniciará el sábado 17, cuando los dueños de casa reciban a Nueva Zelanda en San Petersburgo.

Luego, el equipo de Juan Antonio Pizzi chocará con Alemania (22 de junio) y Australia (25 de junio), esperando avanzar de ronda.

Te invitamos a revisar el calendario completo de la Copa Confederaciones 2017 a continuación, con horarios de Chile.

Fase de Grupos

Grupo A

17 de junio: Rusia vs. Nueva Zelanda. 11:00 horas (15:00 GMT). Zenit Arena

18 de junio: Portugal vs. México. 11:00 horas (15:00 GMT). Kazán Arena.

21 de junio: Rusia vs. Portugal. 11:00 horas (15:00 GMT). Otkrytie Arena

21 de junio: México vs. Nueva Zelandia. 14:00 horas (18:00 GMT). Estadio Olímpico de Sochi

24 de junio: México vs. Rusia. 11:00 horas (15:00 GMT). Kazán Arena

24 de junio: Nueva Zelandia vs. Portugal. 11:00 horas (15:00 GMT). Zenit Arena

Grupo B

18 de junio: Camerún vs. Chile. 14:00 horas (18:00 GMT). Otkrytie Arena

19 de junio: Australia vs. Alemania. 11:00 horas (15:00 GMT). Estadio Olímpico de Sochi

22 de junio: Camerún vs. Australia. 11:00 horas (15:00 GMT). Zenit Arena

22 de junio: Alemania vs. Chile. 14:00 horas (18:00 GMT). Kazán Arena

25 de junio: Alemania vs. Camerún. 11:00 horas (15:00 GMT). Estadio Olímpico de Sochi

25 de junio: Chile vs. Australia. 11:00 horas (15:00 GMT). Otkrytie Arena

Semifinales

28 de junio: Ganador A vs. Segundo B. 14:00 horas (18:00 GMT). Kazán Arena

29 de junio: Ganador B vs. Segundo A. 14:00 horas(18:00 GMT). Estadio Olímpico de Sochi

Tercer lugar

1 de julio: Perdedor SF1 vs. Perdedor SF2. 08:00 horas (12:00 GMT). Otkrytie Arena

Final

2 de julio: Ganador SF1 vs. Ganador SF2. 14:00 horas (18:00 GMT). Zenit Arena