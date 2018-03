La programación de la Copa Libertadores para esta semana

A partir de este 13 de marzo se retoma la acción en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, y con ello llega el estreno para Universidad de Chile, que junto a Colo Colo son los únicos representantes del país en esta etapa del certamen contienental.

El cuadro comandado por Guillermo Hoyos jugará este martes como visita ante Vasco da Gama en el Estadio Sao Januario de Río de Janeiro a partir de las 21:30 horas.

La siguiente jornada será abierta por Colo Colo, que jugará desde las 19:15 horas por la segunda fecha del Grupo B ante Bolivar en la altura del "Hernando Siles" de La Paz.

Revisa la programación completa a continuación:

Copa Libertadores, fase de grupos

Martes 13 de marzo

Atlético Tucumán vs. Libertad de Paraguay, 19:15 horas. Fecha 1 - Grupo C.

Cerro Porteño vs. Defensor Sporting 21:30 horas. Fecha 2 - Grupo A.

Vasco Da Gama vs. Universidad de Chile, 21:30 horas. Fecha 1 - Grupo E.

Miércoles 14 de marzo

Bolivar vs. Colo Colo, 19:15 horas. Fecha 2 - Grupo B.

Estudiantes LP vs. Real Garcilaso, 19:15 horas. Fecha 2 - Grupo F.

Emelec vs. Flamengo, 21:45 horas. Fecha 2 - Grupo D.

Atlético Nacional vs. Delfín, 21:45 horas. Fecha 2 - Grupo B.

Corinthians vs. Deportivo Lara, 21:45 horas. Fecha 2 - Grupo G.

Jueves 15 de marzo

The Strongest vs. Peñarol, 19:15 horas. Fecha 1 Grupo C.

Santos vs. Nacional de Uruguay, 19:15 horas Fecha 2 - Grupo F.

Independiente vs. Millonarios, 21:30 horas. Fecha 2 - Grupo G.