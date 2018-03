Pablo Guede: Tuvimos un problema con Pinares y no lo vamos a arriesgar

Colo Colo intentará sumar sus primeros puntos en la Copa Libertadores enfrentando en un complejo partido a Bolívar este miércoles. Pese al enfoque de los albos, una de sus cartas en su ofensiva quedó descartada para el encuentro debido a problemas físicos. Se trata del refuerzo César Pinares.

"Estamos bien, tranquilos en lo que podemos hacer. Ayer tuvimos un problema con Pinares y lo más probable es que no pueda viajar. No lo vamos a arriesgar", reveló el DT sobre su atacante, quien acusó dolores en uno de sus gemelos.

Otro valor que asomó como opción fue el recuperado Fernando Meza, que superó una corte de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda que lo mantuvo sin acción durante cuatro meses y medio. Sin embargo también quedó fuera de la convocatoria.

"A Meza no lo voy a llevar convocado. Para mí es una alegría tremenda tenerlo a disposición tan rápido. Si sigue así durante esta semana jugará de titular contra Universidad de Concepción (domingo 18 de marzo)", apuntó Guede.

La duda está en el zaguero Julio Barroso, quien maneja la recuperación de su problema lumbar dentro de los plazos.

"Lo de Julio es el día a día, es cómo se sintió ayer, cómo trabajó durante la semana, ayer se metió un ratito a hacer fútbol y hoy también, y mañana tomaré la decisión que tenga que tomar con Julio", aseguró.

Este partido es más importante para Bolívar que para Colo Colo

El conjunto andino se maneja con un punto tras vivir un empate 1-1 en la primera fecha con Delfín de Ecuador. Colo Colo, en tanto, es el único de la zona B que tiene la cuenta vacía, tras perder 1-0 ante Atlético Nacional.

A pesar de este panorama, Pablo Guede enfatizó con que el choque en La Paz es más importante y "decisivo" para el cuadro local que para el cuadro chileno.

"Creo que para ellos es un partido decisivo, no tanto para nosotros, pero sí para ellos. Sabemos que es un partido difícil de visitante en La Paz, y ellos saben que si no ganan quedan fuera y así ellos lo manifestaron. Ellos saben que jugando en casa no pueden perder puntos, como nos pasó a nosotros jugando con Atlético Nacional", apuntó.

En el estudio al cuadro celeste, Guede destacó que "individualmente, tienen varios jugadores importantes. Colectivamente te tratan de presionar y ahogar con el tema de la altura".

"Tenemos claros varios temas claves que pensamos que puedan ocurrir. Es un partido donde tenemos que sobrepasar su individualidades con superioridad numérica", adelantó, sobre la propuesta de los albos para lograr un buen resultado en Bolivia.

El partido entre Colo Colo y Bolívar se jugará este miércoles desde las 19:15 horas (22:15 GMT)