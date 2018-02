Cristiano Ronaldo: Me miro al espejo y me gusta lo que veo

Cristiano Ronaldo se confesó en una particular entrevista con el canal de Youtube Desimpedidos, donde habló de su vida lejos del foco de las cámaras, la relación con su hijo y de la visión que tiene de sí mismo, momento en que sacó carcajadas al comentar que gusta mirarse.

"A parte de ser guapo, yo creo que tienes que gustarte a uno mismo. Tienes que tener autoestima, tienes que darte valor. No voy a decir que soy un Príncipe azul, pero tienes que gustarte a ti mismo. Yo me miro al espejo y me gusta lo que veo, me gusta mucho mirarme, claro. Si no tienes autoestima no te gustas", dijo el ariete de Real Madrid al ser consultado si le gustaba su figura frente al espejo.

En esa línea, también recordó momentos en que a periodistas "no les salían las palabras por estar conmigo", algo que ya maneja con humor.

Al momento de estar en casa junto a su familia, reveló que no suele ver fútbol, pese a ser uno de los máximos referentes a nivel mundial en la actualidad.

"Es muy raro. Solo si juega un equipo de un amigo mío, es un partido muy importante, un derbi. Intento ver otras cosas, series, películas, documentales porque aprendes mucho. Me gustan mucho los conciertos, me gusta viajar, ir un fin de semana a París, a Londres", aseguró.

La privacidad es un punto importante para "CR7", y si bien muchas veces es difícil "siempre se consigue y a veces se hace algún truco".

