Arquero de Curicó Unido sufrió grave infección y está hospitalizado

Una compleja situación está viviendo Curicó Unido. Su portero, Jorge Deschamps, sufrió una grave infección y está hospitalizado de urgencia en la Clínica Meds de La Dehesa.

Según relató el propio jugador a El Mercurio, le inyectaron un analgésico en un glúteo un día antes del partido con Audax Italiano en La Florida y los problemas mayores se desataron en el regreso a Curicó: "Ya no podía moverme".

"El domingo tenía una pelota gigante en la zona del glúteo, al lado de la cadera", reveló, explicando que el cuerpo técnico contactó con el médico Fernando Yáñez y éste recomendó su regreso a Santiago con urgencia.

"No pensé que me iban a hospitalizar. Me entregaron los resultados de la resonancia y salió que tengo una infección con compromiso del glúteo mayor, del glúteo medio y me tocó el nervio ciático, lo que me tenía dormida la pierna", precisó Deschamps.

Este miércoles se conocerá el diagnóstico oficial que tiene el portero y los pasos que deberá seguir para su recuperación, que puede ir desde un par de semanas a un año.

Pablo Milad, presidente del club, anunció que se dará un comunicado oficial y el parte médico sobre el jugador.