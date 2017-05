Rafael Caroca: Terminó mi contrato y no sé que pasará con mi futuro

El volante de Deportes Iquique Rafael Caroca habló este jueves tras el empate ante Guaraní que los eliminó de Copa Libertadores y aseguró que tras el pitazo final pasó a ser un jugador libre.

"Terminó mi contrato y no sé que pasará con mi futuro. La verdad es que no sé nada. Si me toca partir, solo agradecimientos a Deportes Iquique. Me marcó mucho este club, crecí como futbolista y como persona. Estoy muy agradecido y los quiero un montón. Más adelante se verá si sigo o tengo que partir", dijo Caroca a la transmisión ofical.

En cuanto a un posible interés en emigrar a Colo Colo o Universidad de Chile, el jugador fue escueto al señalar que "no sé, de verdad que solo quería ganar este partido, hacer historia pero bueno... solo darle las gracias a Deportes Iquique".

Analizando el choque con los paraguayos, Caroca enfatizó que "nos faltó el gol. Creo que fue un partido duro. Guaraní se hace duro de local, hicimos un gran partido. Creo que en todas las líneas los igualamos, pero nos faltó el puntazo final".

Brayan Cortés: No supimos llegar al gol ante Guaraní

En tanto, el arquero Brayan Cortés, de correcto partido ante Guaraní en Paraguay, lamentó la eliminación apuntando que no supiero llegar al gol en el Estadio Defensores del Chaco.

"Es lamentable, no pudimos quedarnos con el triunfo y nos vamos super tristes. Hay que dar vuelta la página y comenzar bien el próximo semestre. Nos faltó rematar al arco y el último pase. No supimos llegar al gol".

Eso sí, se consoló apuntando que "estamos en la Sudamericana y vamos a hacer lo posible para hacer un buen papel. Es lamentable lo que nos pasó".

Finalmente, sobre el posible interés de Colo Colo en contar con él, manifestó que "no sé nada todavía, hay que esperar".