Eduardo Vargas criticó a Carabineros por golpiza a familiar

El delantero chileno Eduardo Vargas publicó en su cuenta de Instagram una dura denuncia contra Carabineros, a quien acusa de haber golpeado a un familiar suyo en Quintero.

En el texto, el jugador perteneciente a Hoffenheim y que actualmente está en Chile para viajar a la China Cup con la selección nacional, pidió en la publicación a quien tenga videos de lo ocurrido.

"Los pacos pueden hacer esta wea pero uno a ellos no los puede ni mirar feo esto no se va a quedar así... Toda la gente de Quintero que vio esto y grabó a mis primos y hermano pueden contactarse conmigo para que me envíen el video por favor", escribió el jugador.

En la imagen se ve a un pariente de Vargas golpeado, con un parche en la nariz y varias contusiones.