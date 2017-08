Oscar Salinas: Estamos muy motivados para seguir en la punta

Oscar Salinas, atacante de Everton, uno de los líderes del Transición adelantó el duelo de este domingo ante O'Higgins, que es colista, y contó que en el cuadro "ruletero" están motivados con la idea de seguir al frente del campeonato.

"Ellos no han empezado bien, no tienen puntos, pero eso no quita sus ganas de salir del fondo. Contra eso hemos trabajdo de buena manera, estamos muy motivados para seguir en la punta", contó el jugador del elenco viñamarino.

"Hay que ratificar cada fin de semana por qué somos punteros, si seguimos trabajando de la misma forma y con la misma intensidad que mostramos hasta el momento", destacó Salinas.

Everton recibe el domingo a O'Higgins en el Estadio Sausalito, por la cuarta fecha del Transición, desde las 20:30 horas (23:30 GMT).