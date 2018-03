Futbolista de FC Barcelona reveló que vive un "infierno" en el club español

El portugués André Gomes reconoció que no disfruta su etapa en FC Barcelona, donde aún no ha podido ofrecer su mejor nivel, algo que le obliga a pensar demasiado en lugar de dejar ir el fútbol que lleva dentro.

"No me siento bien en el campo, no estoy disfrutando de lo que puedo hacer", confesó el luso a la revista Panenka.

El futbolista repasó sus primeros días en el vestuario azulgrana para buscar una explicación: "Los primeros seis meses fueron bastante bien, pero luego las cosas cambiaron. Quizá la palabra no sea la más correcta, pero se volvió un poco infierno, porque empecé a tener más presión".

André Gomes fichó por el Barça en el verano de 2016, y un año y medio después, los aficionados siguen preguntándose dónde está el futbolista que causó tan buena impresión en las filas de Valencia.

"Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan", afirma.

Hasta el punto de que le ha pasado en más de una ocasión "tener miedo de salir a la calle", por "eso de que la gente te pueda mirar".