Medio español puso a Juan Antonio Pizzi como opción en FC Barcelona

El medio español Sport puso al seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, como una de las opciones para suceder a Luis Enrique en el banco de FC Barcelona.

Según la publicación, el ex DT de Valencia forma parte una terna de nombres que pueden asumir en el club catalán, compuesta además por Ernesto Valverde y Juan Carlos Unzúe.

"Los dos nombres que siempre han estado encima de la mesa son Ernesto Valverde y Juan Carlos Unzué, a los que se ha sumado en las últimas semanas la opción de Juan Antonio Pizzi, actual seleccionador de Chile. como una opción más. Tres posibilidades que se están valorando", señala el medio.

El ex técnico de Universidad Católica tiene buena relación con el equipo culé, donde militó en su etapa como futbolista. Además, destacan su simpatía con los jugadores sudamericanos.

"Su nombre llegó al Barça hace algo más de un mes y no pasó desapercibido. Es un entrenador que mantiene una gran relación con el Barça desde su paso como futbolista y su carrera como técnico ha ido dando pasos idóneos. Ha ganado títulos en Argentina y en su etapa en el Valencia cumplió las expectativas, aunque no siguió tras el cambio de propietarios", indica sobre el ex atacante.

"Pizzi tiene contrato en vigor con la selección de Chile, pero su salida no implica el pago de cantidades millonarias. En el Barça gusta su carácter, su hambre de títulos, el fútbol que practican sus equipos y su gran relación con los jugadores sudamericanos del Barça. Robert Fernández le conoce personalmente de su época de jugador y sabe de sus virtudes. Una opción más", finaliza Sport.

Luis Enrique anunció que no renovará su contrato en FC Barcelona, que expira a fin de la actual temporada.