Valverde y posible retorno de Neymar: "No podemos hablar de elucubraciones"

El director técnico de FC Barcelona, no quiso hacer ningún comentario sobre una información que se dio a conocer este viernes, en la cual se hace referencia a un supuesto interés de Neymar por regresar al club azulgrana.

"Lo de Neymar me parece una elucubración que no sabemos de dónde salió ni dónde va a terminar, no podemos hablar de elucubraciones", mencionó el entrenador del Barça en la rueda de prensa previa al encuentro ante Málaga.

Además del rumor, buena parte de la conferencia trató sobre si con el partido de vuelta por Champions League ante Chelsea a la vuelta de la esquina, el estratega prescindirá de algún jugador en La Rosaleda. Al respecto el entrenador recordó que todos los partidos son importantes.

"Nuestro objetivo es no tener otro tropiezo", señaló Valverde, quien recordó el empate cedido en Las Palmas, justo antes del importante encuentro ante Atlético de Madrid.

Además comentó que los equipos que están en la parte baja de la clasificación son siempre más peligrosos en el último tramo del campeonato. "Son los que más puntos sacan, juegan al doscientos por cien", recalcó.

"Málaga -colista de La Liga- necesita ganar y mañana tienen una oportunidad. Además la semana pasada jugamos contra otro equipo en puestos de descenso -la UD Las Palmas- y no pudimos ganar, por lo que eso nos sirve de acicate", aseguró.