Maradona por aumento de países en Mundiales: Es fantástico, se renueva la pasión por el fútbol

Diego Maradona, ex jugador y referente del fútbol argentino, entregó una positiva visión acerca de la idea de la FIFA de aumentar la cantidad de países participantes en los Mundiales de fútbol.

En la víspera de la entrega de los premios The Best, el ex técnico de la "albiceleste" está de acuerdo con ampliar a 48 los equipos en las citas mundialistas desde desde 2026, asegurando que esto le da más chances a países que "parten sabiendo que no clasificarán al mundial".

"Me parece una idea fantástica, le da ilusión a cada país y se renueva la pasión por el fútbol", añadió.

Este martes se realizará la reunión del Consejo de la FIFA en donde se estudiarán las propuestas para el formato de la Copa del Mundo 2026, donde se votará si se mantienen 32 equipos en los campeonatos mundiales o en su defecto, se hace efectiva el aumento hasta 40 ó 48 países participantes.