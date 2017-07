Boca Juniors volvió a la carga y pretende reconquistar a Gary Medel

Boca Juniors se fijó como prioridad fichar al seleccionado chileno Gary Medel. La dirigencia del combinado azul y oro tiene hasta el 27 de agosto para inscribirlo como refuerzo y si bien no pueden competir con las ofertas económicas desde otras ligas por él, apuestan a que la competitividad y la jerarquía del fútbol trasandino sean el motivo para que el nacional los elija como destino.

"Medel ya descarto irse a Turquía. Su objetivo no es tanto el dinero, sino la competitividad de la liga. El quiere jugar el Mundial y eso lo motiva. Nosotros no podemos pagar lo que gana hoy (US$ 3,5 millones anuales), pero podemos hacer un esfuerzo y llegar a los US$ 1,5 millones", comentó a El Mercurio una fuente de confianza del conjunto xeneixe.

La dirigencia de los "bosteros" mantiene la paciencia a lo que ocurra con el defensa, ya que el interés de Tigres en México se mantiene vigente.

"Nos olvidaremos de Medel sólo cuando cierre el libro de pases. Mientras no haya fichado en algún club, siempre estamos hablando. Su llegada no está descartada", sostuvo a la radio Continental de Buenos Aires Daniel Angelici, presidente de Boca.