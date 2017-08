Gary Medel regresó a Milán para unirse a los trabajos de Inter

El chileno Gary Medel regresó a la ciudad italiana de Milán para sumarse a las prácticas de su club, Internazionale, pese a que desconoce si formará parte del plantel para esta temporada.

La escuadra "nerazzurra" publicó la información en su cuenta oficial de Twitter en inglés y le dio la bienvenida al seleccionado chileno.

"¡Bienvenido de vuelta, @MedelPitbull! Gary Medel está de vuelta en Milán y hoy se unirá a sus compañeros en el Suning Training Center", escribió Inter.

De acuerdo a algunas informaciones de medios italianos el DT del equipo lombardo, Luciano Spaletti, no cuenta con el jugador y éste puede emigrar del club. De momento algunos clubes turcos desean ficharlo, al igual que Boca Juniors.

🛬 | Welcome back @MedelPitbull! 💪



Gary #Medel is back in Milan and will today rejoin his teammates at the Suning Training Center. #FCIM pic.twitter.com/8M4LWUBiiO