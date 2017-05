Miguel Ponce: Hoy, estoy más afuera de Huachipato

A falta de una fecha para la finalización del Torneo de Clausura, en Huachipato buscan la renovación del técnico Miguel Ponce, sin embargo, las negociaciones no van bien encaminadas tras como lo comentó el propio entrenador.

"Hoy día (estamos) más afuera, porque tras la conversación que hubo, no hay una situación en que nosotros estemos de acuerdo. Ellos propusieron algo y no estamos de acuerdo, y si me lo preguntas así de simple, hoy estamos más afuera", dijo Ponce en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Ponce es uno de los candidatos para hacerse cargo de las divisiones inferiores de Universidad de Chile.