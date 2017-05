Carlos Tévez: Los futbolistas chinos son como brutos

El futbolista argentino Carlos Tévez, que actualmente milita en Shanghai Shenhua de la Superliga de China, criticó el fútbol que se practica en aquel país asegurando que los jugadores chinos "son como brutos".

Tévez conversó con Movistar + de España y aseguró que los futbolistas asiáticos "no son muy físicos, pero también son muy inocentes. Cuando, sin querer, te meten una patada te hacen daño. Son como brutos".

Además, analizó que es "un fútbol muy diferente a todo lo que he jugado. Todavía, en el tema futbolístico, no me adapto del todo o no he encajado. De a poco me iré adaptando, porque es muy difícil cambiarlos a ellos".

Eso sí, espera que eso cambie a futuro: "Técnicamente no son muy buenos, pero espero que con las reglas que impuso el gobierno de que deben empezar a jugar desde chicos mejoren mucho en ese aspecto".

Finalmente manifestó que no cree que la Superliga de China llegue a "competir con ninguna grande de Europa, ni aunque venga el mejor jugador. El fútbol es muy diferente y la gente lo toma muy diferente. Creo que no llegarán a ese nivel en, al menos, 50 años".

Tévez solo ha jugado cinco goles con la camiseta de Shanghai Shenhua, anotando un gol y repartiendo tres asistencias. Las lesiones impidieron que tenga mayores presencias en el cuadro que actualmente dirige el uruguayo Gustavo Poyet.